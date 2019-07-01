Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание Административного совета

В Гонконге участники акций против принятия закона об экстрадиции пытались прорваться в здание Административного совета — городского законодательного органа. Примерно в 13:30 по местному времени (8:30 мск) демонстранты пытались разбить стеклянный фасад здания железной клеткой, сообщает RTHK.

Ранее сообщалось, что полиция применила перцовый газ и дубинки для разгона протестующих после того, как демонстранты заблокировали улицу, ведущую к площади в районе Ваньчай, где ежегодно проходит церемония поднятия флага в честь годовщины передачи Гонконга Китаю.

Напомним, что многочисленные протесты в Гонконге проходят из-за планов правительства принять закон, который разрешит экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Данный законопроект вызвал небывалый шквал критики со стороны местных жителей: в минувшее воскресенье, 16 июня, в протестах приняло участие около 2 млн человек. Население Гонконга — 7,5 млн.

О протестах в Гонконге — в материале “Ъ” «Гонконгские протестующие выдвинули ультиматум».