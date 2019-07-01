В Ростовской области ожидаются дожди и жара до +34°C

На этой неделе в Ростовской области пройдут дожди, однако температура вновь поднимется до +34°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, небольшие осадки выпадут в понедельник, среду и воскресенье. Во все дни ожидается небольшая облачность. Самую низкую температуру воздуха прогнозируют в понедельник, +28°C. Максимального уровня жара достигнет в среду, +34°C. Температура воздуха ночью будет в среднем держаться на уровне +18°C.

Средняя скорость ветра на этой неделе составит 3 м/с, самый сильный ожидается во вторник — его скорость составит в среднем 7 м/с. Давление на этой неделе составит около 750 мм рт.ст

Кристина Федичкина