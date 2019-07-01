Жителя Пятигорска обвиняют в торговле трамадолом и отмывании денег

В Ставропольском крае жителя Пятигорска будут судить за покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234) и легализацию денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что подозреваемый создал организованную группу, которая занималась продажей сильнодействующих веществ, и вовлек в ее деятельность еще четверых. По месту жительства организатора правоохранители нашли и изъяли сильнодействующее психотропное вещество - трамадол массой более 440 г.

Кроме того, у подозреваемого изъяли два автомобиля стоимостью около 1,2 млн руб., которые он приобрел для легализации заработанных преступным путем денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Дарья Голякова