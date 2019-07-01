Врио главы свердловского ГУ МВД назначен Владимир Миронов

Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД по Свердловской области назначен генерал-майор Владимир Миронов, возглавляющий главное следственное управление (ГСУ) региональной полиции, сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. По его словам, сегодня, 1 июля, Владимир Миронов провел первое селекторное совещание.

Ранее должность врио занимал Петр Кривегин. Он займется организацией «Иннопрома» (пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля) и глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS, пройдет с 9 по 11 июля).

Владимир Миронов родился в 1959 году в деревне Лекаревка Пильненского района Горьковской области. С 1984 года по 1995 год работал следователем УВД Свердловского облисполкома. В 1996 году назначен на должность начальника управления ведомства по расследованию организованной преступности. С октября 1999 года — первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУВД Свердловской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в службе» 2 и 1 степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени, «200 лет МВД», нагрудным знаком «Лучший следователь», Почетной грамотой МВД России, наградным оружием.

Место начальника регионального главка вакантно с октября прошлого года: прежний начальник генерал-лейтенант Михаил Бородин переведен на аналогичную должность в Воронежскую область.

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