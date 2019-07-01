Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Безопасное детство»

Рисунок Маргариты Кугубаевой из с. Мишкино (ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго»), признанный лучшим в возрастной категории 5-7 лет

Завершился республиканский конкурс детского рисунка, который традиционно ежегодно проводится Башкирской электросетевой компанией. В этом году он проходил под названием «Безопасное детство», и жюри конкурса при выборе победителей учитывало, в том числе, и соответствие рисунка заявленной тематике, и, конечно, оценивало исполнительское мастерство и креативность авторов.

На конкурс поступило в общей сложности 102 рисунка от 94 участников. Они представляют большинство районов и городов Башкирии.

В возрастной группе 5-7 лет 1 место присуждено рисунку Маргарите Кугубаевой, 5 лет, с. Мишкино (ПО «ЦЭС»); 2 место – у Яны Солодовой, 7 лет, с. Языково (ПО «ОЭС»). 3 место присуждено семилеткам Богдану Шведову, с. Месягутово (ПО «СВЭС») и братьям-близнецам Арсену и Амиру Муратовым, г. Уфа (ОРПУ ООО «Башкирэнерго»). В творческом тандеме главная роль принадлежала Арсену, который прорисовывал контуры рисунка, а Амир закрашивал отдельные фрагменты рисунка.

В возрастной группе 8-11 лет победил Кирилл Овсянников, 8 лет, г. Сибай (ПО «СЭС»). На втором месте - Рудель Шайхутдинов, 11 лет, г. Нефтекамск (ПО «НЭС»). И снова два третьих места пополнили копилку достижений двух участников: Владиславы Арцыбашевой, 10 лет, г. Сибай (ПО «СЭС») и Полины Румянцевой, 9 лет, с. Бакалы (ПО «ОЭС»).

Среди ребят 12-16 лет лучшая работа принадлежит кисти Юлии Гибадатовой, 13 лет, с. Старый Сибай (ПО «СЭС»). Второй результат показал Егор Френовский, 12 лет, г. Октябрьский (ПО «ОЭС»). Как и в предыдущих возрастных группах, жюри присудило сразу два третьих места: Кире Максимочкиной, 12 лет, г. Салават (ПО «ИТиС») и Вагизу Якупову, 14 лет, с. Красная Горка (ПО «ЦЭС»).

В номинации «Лучший рисунок по выбору аудитории официального сайта АО «БЭСК» в результате интернет-голосования наибольшее количество голосов набрали рисунки Азалии Газизовой, 7 лет, с. Малояз (в категории 5-7 лет, ПО «СВЭС»), Влада Белова, 9 лет, г. Октябрьский (в категории 8-11 лет, ПО «ОЭС») и Эльвины Калкамановой, 13 лет, с. Исянгулово (в категории 12-16 лет, ПО «КЭС»).

Изначально планировалось провести конкурс в двух возрастных группах: 5-11 лет и 12-16 лет. Но качественный уровень рисунков детей младшего возраста, включая художественное осмысление темы и технику исполнения, настолько отличался, что жюри решило возрастную категорию 5-11 лет разбить на две отдельные группы – 5-7 лет и 8-11 лет. В младшей возрастной группе мышление детей предельно конкретное, которое можно выразить словами Владимира Маяковского – «что такое хорошо и что такое плохо». Например, из рисунка близнецов Муратовых понятно, что воздушные шары под ЛЭП запускать нельзя, иначе электропровод в виде змеи может выплюнуть огонь. Ребята 8-11 лет создали более сложные, сюжетно завершенные образы. Так, на рисунке Кирилла Овсянникова одни ребята играют в футбол, а другие пытаются отрабатывать удары мячом по трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Но энергетики на страже, они мягко, но решительно пресекают опасную игру. В работах старшей возрастной группы уже появляется философское осмысление темы. В частности, в работе Егора Френовского за спиной мальчика притаилась Смерть с косой; она, схватив его руку, пытается засунуть пальцы в розетку.

Все участники конкурса получат благодарственные сертификаты по месту учебы. О награждении победителей будет объявлено дополнительно. Жюри конкурса благодарит всех участников и надеется, что в будущем году на наш традиционный конкурс детского рисунка поступит еще больше работ.