Площадь книгохранилища Национальной библиотеки Удмуртии увеличат в три раза

После реконструкции площадь книгохранилища Национальной библиотеки Удмуртии увеличится в три раза. Об этом сообщает пресс-служба минкульта республики.

Ремонт библиотеки начался в июне 2019 года. Помещения для читателей оформят в классическом стиле, а фасад здания останется в первозданном виде. После реконструкции библиотека превратится в культурный центр — кроме читательских залов в нем появятся конференц-зал и детская комната.

Напомним, что Национальная библиотека Удмуртии закрыта с 2011, так как объект не соответствует требованиям безопасности. Обновленное здание планируют открыть в 2020 году. В фондах библиотеки хранятся более 1,5 млн документов. Реконструкцию здания проводит ООО «АСПЭК-Интерстрой», которое было единственным участником аукциона. Цена контракта составляет 383,92 млн руб.