Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов

Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию. При этом риски, связанные с рефинансированием долгов субъектов, снижаются, а предсказуемость их бюджетной политики повышается. Как сообщает РБК со ссылкой на обзор бюджета российских регионов Moody’s Investors Service, многие регионы из-за ожидания роста расходов на национальные проекты проявляют осторожность и формируют свои бюджеты консервативно, то есть закладывают в первоначальные прогнозы меньшие доходы.

«Основываясь на предыдущем опыте, регионы теперь склонны планировать консервативно в преддверии этих потенциальных увеличений расходов, особенно на фоне стагнации или даже сокращения местных экономик»,— приводит издание выдержку из обзора.

Специалисты Moody’s отмечают, что «федеральный центр не просто следит за бюджетной политикой регионов, но и принимает на основе этого кадровые решения». В частности, с конца 2016 года смена руководства произошла в 55 регионах из 85. «Это было направлено на то, чтобы уменьшить количество региональных администраций, которые не были эффективны в обеспечении экономического роста и улучшении качества жизни без систематического наращивания расходов»,— полагают они. При этом в рисковой зоне остается еще несколько регионов с высокой долговой нагрузкой и слабым экономическим ростом.