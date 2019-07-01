Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону. Кроме этого, возобновится движение на перекрестке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина, который ранее был закрыт из-за врезки трубопроводов.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня и до 1 сентября на мосту будут вестись работы по укладке трамвайных путей. «С 1 сентября трамваи пойдут по Макаровскому мосту, но только в одну сторону — от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет. Трамвайная линия в обратном направлении появится только после окончания второго этапа реконструкции моста. Все работы по нему планируется завершить к 2021 году»,— сообщали ранее в пресс-службе мэрии. Движение пешеходов по новой части моста откроется также 1 сентября. Пока что для прохода доступна старая часть моста.