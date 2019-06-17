В Екатеринбурге перекроют движение на перекрестке Ельцина—Челюскинцев

В Екатеринбурге с 23:00 20 июня до 23:00 30 июня перекроют движение на перекрестке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина. Как сообщили в мэрии, перекрытия связаны с врезкой трубопроводов.

В мэрии напомнили, что до 1 июля в городе из-за реконструкции закрыто движение по Макаровскому мосту. Движение по новой части моста планируется открыть 1 июля: по одной полосе в каждую сторону. С этого же дня и до 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей. «С 1 сентября трамваи пойдут по Макаровскому мосту, но только в одну сторону — от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет. Трамвайная линия в обратном направлении появится только после окончания второго этапа реконструкции моста. Все работы по нему планируется завершить к 2021 году»,— сообщили в пресс-службе.