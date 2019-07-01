Триумфальная победа ГСК АРБАН на престижной федеральной премии URBAN AWARDS

27 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге состоялось знаковое событие на рынке недвижимости — XI премия Urban Awards-2019.

Микрорайон SCANDIS одержал триумфальную победу сразу в нескольких номинациях: «Лучший региональный проект комплексного развития территории» и «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры». Дом особого статуса LINER вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса».

В этот вечер в историческом особняке Доме Беггровых собралось более 300 гостей со всей России - финалистов премии, ведущих игроков строительного рынка, экспертов и членов жюри престижной федеральной награды в области жилой городской недвижимости. Все они с нетерпением ждали оглашения результатов премии.

В первой же номинации “Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры” победителем был назван микрорайон SCANDIS. Эта награда вручается за наиболее качественную, оригинальную и социально-ориентированную концепцию благоустройства и инфраструктуры жилого комплекса. Из 38 девелоперов со всей России в финал вышли 12 компаний.

Не успели утихнуть аплодисменты и снова триумф. SCANDIS признается победителем в номинации “Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)”. Награда вручается за лучший проект комплексной застройки и развития территории, включающий в себя строительство социальной инфраструктуры, торговых и развлекательных объектов, организацию общественных пространств. Из 9 участников, в финал вышли 6 девелоперов.

Члены профессионального жюри Urban Awards-2019 отметили высокими оценками дом особого статуса LINER, вошедший в тройку лидеров в номинации “Лучший региональный жилой комплекс элит-класса”.

После вручения наград заместитель директора по строительству Кирилл Кирилов отметил, что эта победа – огромная заслуга всей команды ГСК АРБАН. «Мы впервые принимали участие в URBAN AWARDS, и нам очень приятно, что коллеги по рынку, авторитетное жюри и независимые консультанты Премии дали столь высокую оценку нашим жилым комплексам: микрорайону SCANDIS и дому особого статуса LINER - флагмана квартала SkySeven. Это вдохновляет и дает стимул создавать для жителей Красноярска еще более интересные и амбициозные проекты. Ведь наш принцип - строить такие объекты, в которых мы хотели бы жить сами!”

В этом году на участие в Премии было подано рекордное количество заявок - более 150 претендентов из 25 городов России и 18 номинаций. Лучшие объекты по версии Urban Awards в течение 3 месяцев проходят независимую экспертизу и жесткий андеррайтинг профессиональных участников рынка: ведущих девелоперов, финансистов, консультантов, аналитиков, риэлторов, архитекторов, журналистов и урбанистов. В этом году экспертное жюри состояло из 50 представителей профессионального сообщества. ГСК АРБАН стала единственной компанией из Красноярска, которая вошла в шорт-лист Премии, подав заявки на 4 номинации и выйдя в финал по всем позициям, по 2 номинациям – стала лауреатом.