Американская компания сообщила о неполадках с ракетным двигателем РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила о внезапных неполадках, возникших при пуске ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180.

«Во время пуска в 2018 году (положение) двигателя немного отклонилось от заданного командами. И, несмотря на нежелательность (отклонения), это не повлияло на выполнение (задач) пуска. Пуск был полностью успешным, и полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту»,— заявила преставитель пресс-службы компании Джули Арнольд (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно, что США прекратят использовать российские ракетные двигатели РД-180 к 2022 году.

О сотрудничестве России и США в космической отрасли читайте в интервью главы «Энергомаша» Игоря Арбузова “Ъ”.