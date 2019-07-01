Туск прервал саммит ЕС ради новых консультаций

Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит Евросоюза в Брюсселе. «Европейский совет приостановлен его председателем. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров»,— сообщил представитель господина Туска Пребен Ааманн в Twitter.

В ходе саммита должны были быть приняты решения о назначении кандидатур на несколько высоких постов в Евросоюзе, включая посты президента ЕС и главы Европарламента.

Новым председателем Еврокомиссии может быть назначен нидерландский политик Франс Тиммерманс. По данным источников Reuters, Франция, Германия, Испания и Нидерланды в ходе переговоров cошлись на кандидатуре господина Тиммерманса. В то же время некоторые страны Восточной Европы, в том числе Польша, Венгрия и Румыния, выступают против его назначения.