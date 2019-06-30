Новым главой Еврокомиссии может стать нидерландский социалист Франс Тиммерманс

Нидерландский политик Франс Тиммерманс — представитель Партии европейских социалистов и первый заместитель главы Еврокомиссии — может стать новым ее председателем. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило в воскресенье Reuters. Саммит ЕС, в ходе которого должны быть приняты решения о назначении на несколько высоких постов в Евросоюзе, включая также посты президента ЕС и главы Европарламента, откроется сегодня вечером.

По данным источников, Франция, Германия, Испания и Нидерланды в ходе переговоров во время саммита G20 сошлись на кандидатуре господина Тиммерманса. В то же время некоторые страны Восточной Европы, в том числе Польша, Венгрия и Румыния, выступают против его назначения. Нынешний специальный саммит пришлось собирать, потому что ранее лидеры европейских стран не смогли прийти к согласию по поводу кандидатур на высшие посты ЕС.

Если председателем Еврокомиссии станет господин Тиммерманс, это станет победой для левоцентристских сил в Еврокомиссии, тем более что последние 15 лет ее возглавляли представители правоцентристских сил. Их кандидатом на этот пост является немецкий политик Марк Вебер, представляющий Европейскую народную партию. Против его кандидатуры выступает несколько глав европейских государств, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.

Яна Рождественская