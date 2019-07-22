Трактирные половые за чаем

Китайский чай, который уже в XVII веке регулярно поставляли в Россию,— типичный пример экспансии чужой кулинарной традиции. И что же? Мы ее ассимилировали так, что «русское чаепитие» стало нашим собственным культурным феноменом. Мало того, появление чайной традиции оказало влияние на экономику и общество: в Туле возникло производство самоваров, был изобретен русский фарфор (первую чайную посуду стали выпускать по инициативе Екатерины II) и снизило потребление спиртных напитков в дореволюционной России.

Половые, которые запечатлены на снимке во время отдыха, конечно же, обслуживали и купцов, которые привыкли «гонять чаи» с вареньями, блинами, сушками, медом, пирогами. Самовар они заказывали огромный, а крепкий чай заваривался в отдельном заварочном чайнике, а затем разводился в чашке или стакане кипятком. Традиция двухчайниковой заварки (отдельно с кипятком и с заваркой) сохранилась в нашей стране до сих пор. Собственно, это и называется «русским чаепитием». О том, как мир обменивается кулинарными традициями, читайте в статье «Страна познается в еде».