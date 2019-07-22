Дверь, картина, почка

Наталья Радулова

Инстаграм-дива Алена Водонаева после развода с мужем вывезла из его квартиры всю мебель. Не знаю, как она из Санкт-Петербурга в Москву перла старый диван, кресла, столики там какие-то. А главное — зачем? Когда об этом же ее спросили подписчики, Алена разозлилась: «На меня ничего не сыпется с небес, и все, что у меня есть, это мои личные ресурсы, мое время и мои деньги». В общем, психанула баба. Она на свои кровные, заработанные непосильной рекламой в соцсетях, покупала все эти пуфики — и что теперь, другая на них сидеть будет? Нет уж! Грузите!

Хотя муж вряд ли так просто сдался. Наверняка он боролся, делил со своей инстаграмщицей мебель, как инженер Щукин с женой Эллочкой Людоедкой: «Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра...» Мужчины вообще редко что отдают без боя. Это только на сайтах знакомств они скромно сообщают «Дом оставил жене, начинаю жизнь заново», а на деле может оказаться, что за эту тещину недвижимость он боролся, как лев, но удалось вырвать только кофеварку.

Да и женщины не отстают. Когда-то я уже писала о жительнице Мурманской области, которая после раздела имущества сняла входную дверь и удалилась в закат. По решению суда женщина должна была передать в собственность бывшему супругу часть совместно нажитой домашней утвари. Часть она и передала: оставила чайник, кастрюлю и пластиковое окно. Но уж дверь — извините. «Возмущенному взыскателю судебный пристав разъяснил, что в решении суда не сказано, что при освобождении жилого помещения должница не имеет права забрать из квартиры дверь,— сообщило УФССП России по Мурманской области.— Исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

После развода некоторые граждане даже обои сдирают, откручивают розетки, лампочки и шведские стенки. Вон в Сети все обсуждают видео разгромленной квартиры — женщина разозлилась из-за того, что ей пришлось покинуть жилплощадь бывшего мужа, в которой ремонт делался в том числе и на ее деньги.

Юморист Гарик Харламов тоже со скандалом делил имущество с женой Юлией. Суд признал за ним право собственности на «раскладной диван и два кожаных кресла, две подушки, подсервантник, тумбу под ТВ и видео, журнальный стол, шторы и тюль». А вот за «живопись художника Шилова стоимостью 1,5 млн» пришлось побороться. «Над нашей кроватью висела картина во всю стену, на которой мы с Гариком держали друг друга за руки,— рыдала Юлия, обнаружив, что картина вырезана из рамы.— Прихожу — пустое место!.. Неужели Гарик на такое способен!»

На заседании суда, правда, выяснилось, что автор семейного портрета — не народный художник СССР Александр Шилов и даже не его сын-пейзажист Александр. Судья осмотрела довольно внушительное полотно, обнаружила на обороте надпись от некоего Эмиля: «Живите долго и счастливо», а внизу подпись — «Шилов Г.В.». Только тогда Харламов решил безвозмездно передать портрет бывшей жене.

А британка Саманта Лэмб требовала от экс-мужа вернуть ей почку, которую она ему пожертвовала. Ее орган в свое время спас мужчине жизнь, после операции он вел нормальный образ жизни, дождался внуков. А потом свалил к подруге собственной жены — бес в ребро! «Я ненавижу его. Если бы было возможно, то я отняла бы у него почку и отдала ее кому-нибудь еще»,— возмущалась Саманта во время бракоразводного процесса. Но суд не внял. Осталась Саманта без почки, без мужа и без подруги. Да и в самоуважении, как и многие ей подобные бойцы, наверняка потеряла.