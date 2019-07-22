Проект

Театр без стен

Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк» начнется 26 июля в ЦПКиО им. С.М. Кирова. В Санкт-Петербург съедутся уличные театры из Франции, Голландии, Аргентины, Испании, Италии, Чехии, Кореи, Польши и России, чтобы представить более 80 самых разных спектаклей. Московский театр «Микос» покажет клоунаду «Авиаторы» с трюками и настоящим самолетом, французская труппа LucAmoros — зарисовку «Черепаха Гогена» о картине, написанной художником на панцире животного, польский Teatr Osmego Dnja расскажет о вечных беженцах и путниках, рассеянных по континентам и ищущих свою землю на крылатом корабле.

Премьера

Станцевать войну

Акрам Хан на языке пластики объясняет, что значит быть человеком Фото: Nicol Vizioli

Российская премьера спектакля XENOS в постановке Акрама Хана состоится на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко 25 июля. Сольная работа знаменитого британского хореографа и танцовщика бангладешского происхождения — это посвящение миллионам колониальных солдат, участвовавших в Первой мировой войне на стороне Британии и оставшихся неизвестными. Хореограф создает на сцене образ индийского танцовщика, само тело которого — орудие войны. «Я исследую вопросы, с которыми сталкиваюсь каждый день, которые, как тень, преследуют меня... — рассказал Акрам Хан.— Кто такие "другие" люди? Что делает нас людьми? Мы все еще люди?»

Голос

Фото: AFP

«Мы абсолютно не хотим путать скорость и поспешность. Важно качество изготовления, но это не значит, что за пять лет все реставрационные работы будут завершены».

Министр культуры Франции Франк Риестер о реставрации Нотр-Дама (закон о реставрации был принят на прошлой неделе французским парламентом)

Место

Гектары искусства

«Ротонда» Александра Бродского Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В парке Никола-Ленивец 26 июля откроется фестиваль «Архстояние». В этом году крупнейший в Европе фестиваль ленд-арта и ландшафтных арт-объектов объединит 321 участника. На его территории, расширившейся до рекордных 300 га, художник Николай Полисский возведет «Угруан» — единственный для арт-парка архитектурный объект, в котором искусственный цвет играет первостепенную роль, как в живописи. Другие презентации, лекции и дискуссии пройдут на знаковых для фестиваля объектах: в Ротонде, Павильоне Шишек, Ленивом Зиккурате, на Маяке, Вселенском Разуме.

Образ

Одеться по роли

Источник красоты и вдохновения — народный костюм Фото: Ф.Ф. Федоровский / предоставлено ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

В Бахрушинском театральном музее 23 июля откроется выставка «Источник вдохновения. Театральный и народный костюм». Приуроченная к 125-летию музея, она представит редкие подлинные костюмы и эскизы, созданные такими театральными мэтрами, как Бенуа, Коровин, Вирсаладзе, Гудиашвили, Федоровский, Сарьян и другие. А коллекция Исторического музея покажет, культурой каких народов вдохновлялись художники и как менялось представление о женской красоте в XVIII–XX веках: музей предоставит для выставки 20 праздничных нарядов жительниц разных областей России, Украины, Молдавии, Прибалтики, Кавказа и Средней Азии.

Вещь

Фото: Музеи Московского Кремля

Медаль в память учреждения ордена Святого победоносца Георгия (1769) и другие наградные знаки из коллекции Музеев Московского Кремля собраны на выставке «За службу и храбрость. К 250-летию учреждения ордена Святого Георгия» во дворце царя Алексея Михайловича.

Анонсы

22.07

В Московском музее современного искусства выставка «По следам "Поп-механики"» воссоздаст декорации, инструменты и атмосферу ленинградского андеграунда 70–80-х, когда выступала группа музыканта Сергея Курехина.

24.07

В Липецком краеведческом музее выставка «Здоровья дар благой. Романовы и спорт» представила экспонаты из коллекции музея-заповедника «Петергоф», связанные со спортивными увлечениями русского императорского дома.

25.07

В кинотеатрах «Космос», «Звезда» и «Юность» состоятся кинопоказы по итогам Международного фестиваля короткого метра MoscowShorts.

26.07

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В саду Эрмитаж стартует фестиваль Chess & Jazz, среди хедлайнеров которого трио из Манчестера GoGo Penguin и двукратный обладатель премии «Грэмми» Грегори Портер.

27.07

В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива более 40 артистов выступят на сценах Пятого фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect.

28.07

В музейно-выставочном центре фотографии «Росфото» на выставке «Декорации» представлены более 60 документальных фотографий Жан-Кристофа Куэ о жизни послевоенных Абхазии, Косово и Приднестровья.