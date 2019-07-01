Почему в России так неожиданно полюбили кредитные карты

Если происходящее отчасти просто освоение домохозяйствами кредитных карт и POS-кредитов, то ЦБ вряд ли что-то должен делать с этим явлением, да и вряд ли может. В нем, очевидно, высока составляющая, связанная с культурой и образом жизни, изменение которого в РФ происходит сильно позже (предположительно из-за исторически высокой инфляции), чем в ЕС, отстававшего, в свою очередь, от США и Японии в этом процессе. Оценки же потенциальной длины нынешнего кредитного цикла ЦБ не приводит — констатируется лишь, что кредитный цикл может как следовать за бизнес-циклом, так и захватывать несколько эпизодов роста и спада бизнес-активности. Тем не менее предполагается, что в нынешней ситуации принимаемые с 1 октября 2019 года меры макропруденциального реагирования ЦБ (дестимулирование кредитования заемщиков с высокой совокупной задолженностью) будут снижать уязвимость банковской системы, повышая буфер капитала под возможный негативный сценарий развития ситуации, который, впрочем, не слишком вероятен. Данные, приводимые ЦБ, показывают, что даже собственно «банковской» проблемы в нынешнем росте необеспеченного кредитования нет — резервы по кредитам и буфер капитала банков позволяют сейчас довольно надежно купировать для банков сценарии развития кризиса с доходами заемщиков, радикально превышающий по остроте ситуацию 2014–2015 годов. Однако среднесрочно происходящее (которое, по оценке ЦБ, сейчас во многом «помогает не снижать уровень потребления при стагнации доходов населения» — то есть социально полезно), может также быть и социальной проблемой — во многом новые регуляции ЦБ с 1 октября призваны не только увеличить резервы под возможную «банковскую» нестабильность (речь идет, исходя из оценок ЦБ, о сценариях, которые могли бы теоретически реализовываться не ранее 2020–2021 годов, а скорее всего, даже позже), но и снизить риск концентрации высокой (и предположительно безнадежной) закредитованности групп заемщиков из беднейших домохозяйств. Отдельно ЦБ отмечает с цифрами и расчетами отсутствие актуального риска «перетоков» между банковским кредитом и МФО — демонстрируется, что клиенты по необеспеченному кредиту банков и МФО, чей бизнес растет также очень быстро, пересекаются не так сильно, как об этом принято предполагать.

Дмитрий Бутрин