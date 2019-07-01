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Белый дом ждет от Китая масштабных закупок американской агропродукции

США ждут от Китая масштабных закупок американской сельскохозпродукции после возобновления торговых переговоров, заявил главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу. «Мы надеемся и ожидаем, что Китай начнет крупные закупки американской сельскохозяйственной продукции и услуг по мере продвижения переговоров»,— отметил он, говоря о торговом перемирии США и Китая в интервью CBS News.

Господин Кудлоу подчеркнул, что переговоры могут затянуться или вовсе ни к чему не привести, но закупки сельхозтоваров станут доказательством серьезности намерений Китая и мощным импульсом для развития фермерства в США.

Напомним, на переговорах президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены, однако эксперты отмечают, что говорить об окончании «торговой войны» между двумя странами пока рано.

Подробнее об этом в материале “Ъ” — «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».

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