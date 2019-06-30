Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни, сообщила «РИА Новости» его бывшая жена киновед Татьяна Яковлева. «Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи, у него была онкология, буквально за две недели "сгорел"»,— рассказала он.

По словам госпожи Яковлевой, прощание пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11:00.

Господин Аларкон долгое время жил и работал в СССР. В конце 90-х годов вернулся на родину. Снял такие фильмы, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра» и другие.