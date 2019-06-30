Подтоплением в Иркутске воспользовались предприниматели

Тысячи пострадавших, почти 50 затопленных населенных пунктов и прерванное автомобильное сообщение — все это результаты паводка в Иркутской области. С 25 июня на регион обрушился циклон, в результате которого уровень воды поднялся до 15 м. В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, началась эвакуация. Людей вывозят из пострадавших районов на лодках и снимают с крыш с помощью вертолетов. Накануне в пострадавший Братск прибыл Владимир Путин, который провел экстренное совещание. Он поручил как можно скорее наметить план действий по решению проблем с жильем пострадавших. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшим начали выплачивать компенсации.

Жительница города Нижнеудинск Алена Худоногова рассказала «Ъ FM», что вода иногда доходила до самых крыш домов, и потоком смывало целые постройки: «27 июня в течении полутра суток у нас был ливень. Когда все закончилось, начался подъем уровня реки, в 5.00 утра она уже выходила из берегов. 28 июня мы стояли по колено в воде, дом весь промок. После этого ситуация в городе уже подошла к критической отметке — затопило даже центральные улицы. У нас город по форме похож на котлован — ближе к горам дома остались, а в центре все затопило. Пока до сих пор нет света, все унесло. Сейчас вода уже сошла, федеральную трассу открыли, но проехать там, где Тулун, невозможно, все затоплено, мосты перекрыты. Обещают начать выплаты: мы записывались в городскую администрацию, сегодня сказали, что нужно подойти с документами и предоставить расчетный счет, так что финансовая поддержка в городе уже проводится: 10 тыс. выплатят всем пострадавшим, 50 тыс. — у кого жилплощадь затоплена частично, а 100 тыс. — у кого дом либо совсем унесло, либо стоял по крышу в воде».

На фоне наводнения в Иркутской области взлетели цены на продукты. Об этом сообщают местные жители. «Ъ FM» связался с волонтером Захаром Сарапуловым, который сейчас находится в Тулуне. По его словам, горожане действительно покупают хлеб за 100 руб.: «Сотрудники администрации говорят, что выше 42 руб. цена не поднималась, в то время как на улице человека, который шел с батоном хлеба из магазина, сказал мне, что купил его за 100 руб. Есть отрезанные села, которые еще не эвакуировали, они сейчас сами по себе. В самом Тулуне из затопленных домов уже всех эвакуировали. Главная проблема — это то, что люди не могут попасть с одного берега на другой, где находится их жилье, работа. Дома уже не плывут, они упираются в мост, и сейчас есть угроза его обрушения, поэтому туда не пускают. Людей перевозят на лодках».

В Роспотребнадзоре предупредили о риске эпидемии после наводнения. 1 июля ситуацию проверят вирусологи, заявил в беседе с «Ъ FM» заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Он также предварительно оценил ущерб от паводков: «1 июля, с утра, группа вирусологов направится в муниципальные образования, чтобы реально оценить ситуацию, так как возможны эпидемии. Несмотря на то что прямого риска пока нет, ситуацию нужно мониторить, необходима работа на месте. Что касается финансовой помощи, жителям этих районов в область поступают 662 млн руб. для выплаты компенсаций, в резервном фонде губернатора на эти цели предусмотрено на сегодняшний день 318 млн руб. 30 июня выплаты гражданам уже начались. Вода еще не сошла, и риск угрозы сохраняется, по предварительным данным, чтобы восстановить дорожные инфраструктуры понадобится примерно 800 млн руб., испорчено порядка 15 мостов — девять из них полностью разрушены, шесть повреждены. Что касается подорожания хлеба и воды, президент дал поручение ФАСу контролировать эту ситуацию и при необходимости подключать органы внутренних дел. Губернатор два дня назад обратился к предпринимателям с призывом не допускать никаких необоснованных наценок. Прорабатывается вопрос направления пострадавших детей в оздоровительные лагеря. Только сейчас в зону подтопления попало более 4 тыс. домов, где проживает более 10 тыс. человек. Задачу по обеспечению людей жильем к сентябрю никто не снимает».

В результате наводнения оказалось подтоплено более 4 тыс. жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. В МЧС сообщили, что уровень воды в реках Иркутской области в ближайшее время будет подниматься.

Анна Никитина