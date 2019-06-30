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Из ИКМО «Екатерингофский» после сообщения о теракте эвакуировали независимых кандидатов

При принятии документов у кандидатов в депутаты в МО «Екатерингофский» поступило сообщение о готовящемся теракте. На место прибыли полицейские, которые вывели из здания тех, кто находился в очереди для подачи документов для участия в муниципальных выборах.

При этом корреспондент “Ъ-СПб” сообщает, что эвакуированными оказались лишь часть очередников. В то же время члены ИКМО, а также некоторые другие кандидаты, равно как и жильцы всего дома, остались внутри здания. По некоторым данным, из помещения вывели лишь так называемых независимых кандидатов в депутаты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в помещение ИКМО «Екатерингофский» не пустили члена Горизбиркома, прибывшего туда для проверки работы муниципальной комиссии.

Олег Дилимбетов


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