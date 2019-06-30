Продажи автомобилей в Петербурге упали на 7% впервые с 2016 года

Количество проданных в Петербурге автомобилей в мае сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое заключение вынесло специализированное агентство «Auto-Dealer-СПб».

В мае 2019 года в городе было продано 12 465 новых машин. Такого падения продаж за один месяц не фиксировалось с сентября 2016 года. По мнению гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, причиной этому стали завершение первого этапа государственной поддержки автомобильного рынка и высокие результаты у компании Ford во второй половине прошлого года, который не сможет покрыть даже аномальный рост продаж KIA.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” сообщал, что производство автомобилей в Петербурге по итогам одного месяца впервые за 14 месяцев сократилось.

Анастасия Шумова