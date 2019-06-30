Полномочия ИКМО «Сампсониевское» перешли к ТИК №22

Заседание Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии прошло днем 30 июня. На нем члены ГИК единогласно решили передать полномочия ИКМО «Сампсониевское» ТИК № 22.

Днем ранее председатель ИКМО подал соответствующее заявление. Отметим, что даты выборов останутся те же, что назначил Горизбирком для «Сампсониевского».

Напомним, что ранее городской избирком обратился в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить законность действий этого муниципалитета и ряда других МО при организации выборов в муниципальные депутаты.

Олег Дилимбетов