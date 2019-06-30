Jaguar Land Rover начнет производство электромобилей в Бирмингеме

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) собирается производить электромобиль XJ в пригороде Бирмингема. Об этом сообщила газета The Sunday Times, по ее данным, на следующей неделе компания объявит о своих планах официально.

JLR собирается инвестировать несколько сот миллионов фунтов стерлингов в перевод завода в Бирмингеме на производство электромобилей, ожидается, что работу завода приостановят на шесть недель для замены оборудования. Вслед за XJ компания собирается начать на этом заводе производство других электромобилей. JLR собирается активнее выходить на рынок электромобилей на фоне резкого снижения спроса на дизельные автомобили, которые составляют до 90% ее продаж в Великобритании и Европе в целом. В прошлом году убыток компании составил 3,6 млрд ($4,6 млрд).

Яна Рождественская