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Глава МИД Британии ожидает ясности по «Брекситу» в начале октября

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что в начале октября будет ясно, придется ли Лондону выйти из Евросоюза без сделки 31 октября. «Если в начале октября станет понятно, что перспектив провести сделку через парламент нет, тогда к концу октября я покину пост»,— заявил он в интервью в телепрограмме Би-би-си.

«Так я выполню наши обязательства перед народом»,— сказал министр, комментируя борьбу за пост премьера Великобритании (цитата по Reuters).

Ровно три года назад в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого около 52% жителей страны проголосовали за выход из Евросоюза. Однако дата «Брексита» не раз менялась. Согласно последним договоренностям лидеров стран ЕС, Великобритания получила отсрочку для выхода из Евросоюза до конца октября.

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