Россия не будет экспортировать новейшее оружие, о котором говорил Путин

Россия не собирается в ближайшем будущем продавать за рубеж новейшие виды стратегического вооружения, о которых рассказывал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Среди новейших разработок, о которых говорил господин Путин, — гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевой лазер «Пересвет» и подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон».

«Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но ближайшее время вряд ли»,— сказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»). Господин Чемезов подчеркнул, что никто из зарубежных партнеров не обращался за новейшим вооружением, потому что понимают, что оно разработано не на экспорт.

Напомним, значительную часть послания Федеральному собранию президент Владимир Путин посвятил новым видам вооружений.Также президент уделил особое внимание одностороннему выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

О чем еще говорил президент в послании Федеральному собранию — в материале “Ъ” «Владимир Путин обратился с посланием к Конгрессу».