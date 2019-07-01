Сборная России выжила в «группе смерти»

Женская сборная России с трудом, но все-таки вышла из группы на чемпионате Европы по баскетболу. В воскресенье в сербском Зренянине она наконец одержала первую победу на турнире, взяв верх над Белоруссией,— 76:62. Теперь во вторник россиянки поспорят с Италией за путевку в четвертьфинал в стыковом матче play-off.

Перед заключительным матчем группового этапа чемпионата Европы сборная России находилась в крайне затруднительном положении. После поражений от Бельгии (54:67) и Сербии (63:77) для выхода в play-off ей необходимо было обыгрывать Белоруссию, причем желательно с крупным счетом — минимум с разницей 11 очков, чтобы при любых раскладах обеспечить себе преимущество по дополнительным показателям. Учитывая, как белорусская команда выглядела в противостоянии с теми же сербками и бельгийками — первым она уступила в драматичной концовке (53:55), а вторых победила (69:61),— перед россиянками стояла, прямо скажем, очень сложная задача. Тем более что их актуальное состояние как раз вызывало сомнения. Даже президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который перед стартом турнира высоко оценивал потенциал сборной, признал, что ситуация печальная, констатировав, что не зря квартет D назвали «группой смерти».

Матч жизни и смерти, а он имел далеко идущие последствия, так как на нынешнем Евробаскете разыгрываются путевки в олимпийскую квалификацию, начался для подопечных немецкого специалиста Олафа Ланге достаточно тревожно. После серии попаданий натурализованной американки Александрии Бентли Белоруссия повела 14:7. К тому же вновь, как и в предыдущей встрече с Сербией, быстро получила два фола лидер российской команды Мария Вадеева, и Ланге пришлось «прятать» ее на скамейке запасных, чтобы сохранить на более важные отрезки. В итоге первая четверть завершилась в пользу белорусских баскетболисток, хотя и с незначительным перевесом — 19:15.

Были сложности у сборной России и во втором периоде. В третий раз нарушила правила Вадеева и практически сразу села на лавку. Напомним, в матче против хозяек турнира вынужденный простой центровой самым негативным образом отразился на результате. И сейчас команда впала в ступор, почти за пять минут набрав лишь два очка. Спасибо Елене Бегловой, которая забила в тот довольно критический момент половину из общих 20 очков. Затем четыре балла добавила капитан Евгения Белякова, и постепенно россиянки разбросались. Усилиями вернувшейся на паркет Вадеевой и Раисы Мусиной они смогли вырваться вперед к большому перерыву — 33:27.

Это еще не было похоже на перелом, но все-таки сборная России заметно воспрянула духом. В дебюте третьей четверти последовали три точные атаки Вадеевой и «треха» Беляковой, после чего разрыв увеличился уже до «плюс десяти» — 42:32. Впрочем, затем он стал испаряться и съежился до «плюс четырех», однако Екатерина Федоренкова своевременно сняла команду с тормоза, а Мусина впервые вывела ее на нужный 11-очковый рубеж. Та же Федоренкова зафиксировала российское превосходство после трех периодов — 52:41.

Она поразила кольцо и на старте четвертой десятиминутки. Тут уже девушки поймали кураж и за пять минут до конца основного времени лидировали с разницей 20 баллов — 65:45. Немного, правда, заставила поволноваться Ланге ветеран белорусской сборной Екатерина Снытина, зарядившая две подряд трехочковые бомбы. И затем противник подбирался на опасное расстояние, но все же российские баскетболистки удержали его на дистанции, которая гарантировала им участие в play-off,— 76:62. 21 очко принесла Вадеева, 13 и 12 в активе Мусиной и Бегловой. Оказавшись на грани провала, сборная России все же выкарабкалась из группы и теперь встретится в стыковом матче за выход в четвертьфинал с Италией.

Александр Ильин