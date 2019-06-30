The Sunday Times: MI5 расследует российское вмешательство в британскую политику

Британская служба безопасности MI5 ведет расследование российской кампании по вмешательству в британскую политику, сообщает The Sunday Times, ссылаясь на собственные источники в контрразведке.

Главным действующим лицом кампании газета называет члена парламента и официального представителя премьер-министра по вопросам торговли сэра Генри Беллингема. Ему, как сообщается, помогали Андрей Ляхов, которого газета называет «российским юристом, которому запрещено заниматься правом в Соединенном Королевстве», кинорежиссер Патрик Ньюмен (его газета называет «деятелем кино со связями в Кремле») и живущий во Флориде российский бизнесмен Эммануил Зельцер.

По данным источников газеты, источники финансирования кампании неизвестны, зато известна цель этой операции: депортация из страны дочери и зятя российского бизнесмена Александра Щукина и начало разбирательства в отношении находящихся в Британии активов бизнесмена. Сам господин Щукин, по данным газеты, находится «под домашним арестом в Сибири».

С этой целью, по данным газеты, лоббисты уговаривали государственного министра по делам безопасности Великобритании Бена Уоллеса надавить на Национальное управление по борьбе с преступностью для начала расследования в отношении Александра Щукина. Министр, посчитав такие уговоры предосудительными, передал информацию о них в MI5.

Дмитрий Головинченко