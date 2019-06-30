Трамп рассказал о встрече с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на саммите «двадцатки» в японском городе Осака он провел ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, среди которых были «диктаторы».

«Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти со всеми лидерами, я пообщался с президентами, премьерами и диктаторами»,— сообщил господин Трамп на американской военной базе Осан в Южной Корее (цитата по Guardian News). Американский лидер не уточнил, кого именно он имеет в виду.

На саммите G20 президент США пообщался с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об итогах саммита в Осаке — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».