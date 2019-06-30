В Генштабе России заявили о снижении числа уклонистов

Число людей, которые уклоняются от прохождения военной службы, снижается, отметили в Генштабе России. «Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче»,— сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления ведомства генерал-лейтенант Евгений Бурдинский во время форума «Армия-2019» (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что сейчас молодые люди имеют возможность получить отсрочку, чтобы поступить в учебные заведения. Благодаря этому за последние шесть лет количество призывников со средним профессиональным образованием выросло почти на 10%. «В прошлом году 54% призывников имели среднее профессиональное образование. А если говорить о высшем, то у нас их количество в пределе 15-20%, а то и выше»,— отметил господин Бурдинский.

Напомним, что за уклонение от военной службы без уважительной причины планируют ужесточить наказание. Согласно новому законопроекту, который поддержало правительство, размер штрафа вырастет со 100-500 руб. до 500-3 тыс. руб.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Уклонистам выписывают новые штрафы».