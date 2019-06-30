Сбербанк сообщил об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»

Сбербанк получил одобрение от ЦБ России и Управления по финансовому рынку Австрии на продажу Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank, сообщили в пресс-службе банка. Чтобы завершить сделку, Сбербанку нужно получить разрешения от нескольких регулирующих органов. Соответствующие запросы уже отправлены.

«На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены», — говорится в сообщении.

Сбербанк заключил обязывающее соглашение с Emirates NBD о продаже 99,85% акций турецкой «дочки» Denizbank за 14,6 млрд турецких лир (около $2,35 млрд) в мае 2018 года. Сделку планировали закрыть до конца прошлого года. Однако в апреле 2019-го стороны подписали обновленное соглашение о продаже Denizbank за 15,48 млрд турецких лир (около $2,67 млрд). Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, пересмотр условий сделки был продиктован необходимостью реагировать на мировые события. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2019 года.

Подробнее о продаже Denizbank — в публикации “Ъ” «Сбербанк покинет Турцию из-за санкций».