Шойгу: оборонная промышленность в России преодолела зависимость от импорта

Российская оборонная промышленность практически преодолела зависимость от импорта, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Главная новинка — это то, что мы во многом, если не во всем, почти во всем уже, избавились от импортных деталей»,— сообщил господин Шойгу в интервью телеканалу «Звезда», рассказывая о новейших разработках, представленных на форуме «Армия».

По словам министра, одним из драйверов военной промышленности стали антироссийские санкции. «Все то, что мы раньше поставляли из-за рубежа, где-то ввиду санкций, где-то ввиду каких-то других обстоятельств, мы вынуждены были начать производить сами»,— сказал господин Шойгу.

Господин Шойгу подчеркнул, что оборонная промышленность энергично развивается. «На каждой экспозиции доклад начинается с того, что это полностью отечественное производство, это сделано полностью из отечественных комплектующих. Пожалуй, это одно из достижений нашей промышленности»,— сказал он.

Напомним, в сентябре 2018-го США расширили санкции против оборонно-промышленного комплекса России. Госдепартамент внес в «черные списки» 27 физических лиц и шесть организаций, которые, по мнению американских властей, связаны с российским ОПК.

Подробнее об этом — в материале "Коммерсантъ FM" «Российский ОПК оказался под санкционным давлением».