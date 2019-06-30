В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета». Там напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Некоторые сотрудники имеют право на более продолжительный отпуск. Например, работники образовательных учреждений (56 дней) и детских садов (42 дня).

При желании этот период можно разделить на части, но длительность хотя бы одной из них должна быть не меньше 14 дней. Работодатель не имеет права самостоятельно решать этот вопрос за сотрудника, так же как определять продолжительность отпуска — это нарушение ТК РФ. В случае нарушения ему грозит предупреждение и административный штраф (для физических лиц до 5 тыс. руб., для юридических до 50 тыс. руб.). При повторном нарушении возможна дисквалификация.

В обязательном порядке ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться сотрудникам до 18 лет и людям, которые работают на вредных производствах. Мужчины, супруги которых находятся в декрете, должны получать отпуск в любое удобное им время.