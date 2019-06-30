Названы регионы России с самой высокой стоимостью услуг ЖКХ

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провела исследование и составила рейтинг регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека, сообщает «Российская газета». На первом месте оказалась Магаданская область, где средняя стоимость услуг ЖКХ составила 3511 руб. в месяц (42 тыс. 132 руб. в год). За ней следуют регионы:

Камчатский край — 3420 руб. в месяц (41 тыс. 41 руб. в год) Мурманская область — 3003 руб. в месяц (36 тыс. 32 руб. в год) Чукотский автономный округ — 2774 руб. в месяц (33 тыс. руб. в год) Московская область —2607 руб. в месяц (31 тыс. 288 руб. в год)

Согласно исследованию, меньше всех за услуги ЖКХ платят жители Дагестана — 457 руб. в месяц (5487 руб. в год). Далее следуют Республика Тыва — 478 руб. в месяц (5740 руб. в год) и Ингушетия — 488 руб. в месяц (5852 руб. в год).