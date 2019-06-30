Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризированную зону на границе Северной и Южной Кореи, сообщает AP. Ожидается, что сегодня, 30 июня, он встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмундж.

Как отмечается, господин Трамп осмотрел Северную Корею с наблюдательного пункта. Американский президент отметил, что после его саммита с Ким Чен Ыном «вся опасность ушла».

Напомним, в мае КНДР запустила два снаряда в восточном направлении. Дональд Трамп тогда заявил, что Северная Корея пока не готова к переговорам с США. Пхеньян на это ответил, что не будет вести переговоры с Вашингтоном по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений.

Перед этим во вьетнамском Ханое 27–28 февраля прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил снять санкции с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».