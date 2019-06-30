В Казахстане на месторождении Тенгиз произошел массовый конфликт

На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане произошел конфликт, сообщает издание «Курсив». Сотрудники компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore возмутились тем, что приезжий ливийский гражданин выложил в WhatsApp фотографию с девушкой, на которую он направил антенну рации.

При этом в соцсетях появилась информация о том, что на месторождении произошла драка. На видеозаписях было показано, как рабочие в спецодежде избивают мужчину, предположительно, арабского происхождения.

На место инцидента выехали представители власти и правоохранительных органов. «На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области»,— отметили в пресс-службе акима Атырауской области.