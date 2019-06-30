Япония начинает коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Япония 30 июня официально покинула Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC), членом которой являлась с 1951 года, сообщает Kyodo. Страна планирует с 1 июля возобновить коммерческий китобойный промысел в своей исключительной экономической зоне, с сохранением морских ресурсов, участвуя в IWC в качестве наблюдателя. Тем самым Япония лишается права на лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.

Решение о выходе из Международной китобойной комиссии было принято еще в сентябре 2018 года, когда Япония в очередной раз не смогла пролоббировать ограниченный промысел распространенных видов китов, таких как малые полосатики. Это вызвало критику со стороны Австралии, Новой Зеландии, а также природоохранной организации «Гринпис».

Япония прекратила коммерческий китобойный промысел в соответствии с мораторием, принятым в 1982 году IWC. Богатое белками китовое мясо когда-то было основным источником питания для японцев, особенно в послевоенную эпоху. Ежегодное внутреннее потребление китового мяса в 1960-х годах составляло около 200 тыс. тонн.