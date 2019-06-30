Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ в Москве составила +11,0°. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°, сообщает центр погоды «Фобос».

«Таким образом, 29 июня реально стал самым холодным днем, как минимум, более чем за 70 лет! (а возможно и за более долгий период – в наличии для оценки есть только база данных с 1948 года)»,— говорится в сообщении. Синоптики добавили, что подобные погодные аномалии были зафиксированы 29 июня 1996 года (+12,2°) и 2003 года (+13,0°).

Отмечается, что в ближайшие недели жара, подобно той, что наблюдалась в начале июня, не предвидится. Вместе с небольшим потеплением в начале предстоящей недели высока вероятность частых дождей. Среднесуточная температура воздуха в первой половине июля будет ниже климатической норы.