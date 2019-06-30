Пострадавший от взрыва дом во Владимирской области обследуют комплексом «Струна-М»

Пострадавшее от взрыва газа в Коврове Владимирской области здание будет обследовано при помощи диагностического комплекса. Об этом было решено в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В его работе принял участие губернатор области Владимир Сипягин, а также глава Коврова Анатолий Зотов, сотрудники силовых структур, ЖКХ, медики и другие официальные лица. «Скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М"»,— говорится в сообщении администрации города.

По основной версии следствия, причиной инцидента, в результате которого погиб человек и пострадали 11, стали «неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники». Ранее его мать пожаловалась на него в полицию.

«При проведении мероприятий по принудительному вскрытию входной двери раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, возник пожар и задымление. В результате произошедшего разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбито остекление»,— говорится в сообщении регионального Следственного комитета России (СКР).

В результате погиб хозяин квартиры. Его сын, предположительно спровоцировавший взрыв, находится в реанимации с ожогами 90% поверхности тела.

СКР по Владимирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).