После взрыва газа во Владимирской области возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) по Владимирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Это произошло после инцидента, в результате которого погиб человек, пострадали 11.

По основной версии следствия, причиной инцидента стали «неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники». Накануне поздно вечером его мать пожаловалась на него в полицию. Будучи в нетрезвом состоянии, 47-летний мужчина выгнал мать из дома. В квартире остался его 70-летний отец с инвалидностью. Женщина опасалась, что сын может включить газовую колонку в квартире.

«Попытки уладить ситуацию и успокоить гражданина не принесли результата»,— сообщается на сайте регионального СКР. «При проведении мероприятий по принудительному вскрытию входной двери раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, возник пожар и задымление. В результате произошедшего разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбито остекление»,— говорится в сообщении.

На кухне квартиры, где произошел взрыв, следователи обнаружили вырванные соединительные шланги в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке. Это, как считает следствие, послужило причиной утечки газа, скопления паров в помещении и наступления последствий.

В результате погиб хозяин квартиры. Его сын, спровоцировавший взрыв, находится в реанимации с ожогами 90% поверхности тела. Также в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию 75-летняя пенсионерка, проживающая в соседнем подъезде.