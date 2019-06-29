Беглов сдал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора города, сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. «Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга губернатора Санкт-Петербурга приняла документы, необходимые для регистрации, у Беглова Александра Дмитриевича»,— говорится в сообщении комиссии.

Ранее господин Беглов подал в избирком необходимые для участия в предстоящих выборах документы. «Произошло представление первым кандидатом документов о самовыдвижении, кандидат считается выдвинутым»,— заявил член избиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

30 мая господин Александр Беглов сообщил, что планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. Он также рассказал о двух главных пунктах своей предвыборной программы. Среди них — «создание комфортных условий жизни для горожан и налаживание эффективного сотрудничества с федеральным центром».