Евтушенков рассказал, почему Кочарян остается в совете директоров «Системы»

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который был взят под стражу в рамках дела о свержении конституционного строя, остается в совете директоров АФК «Система». «Мы посчитали, учитывая, что нет, во-первых, обвинения, и во-вторых — процесс явно политический, мы считали необходимым включить его в новый состав совета директоров. Тем более, он дал согласие (на переизбрание.— “Ъ”) когда был промежуток на свободе. Считаем, что это правильно»,— прокомментировал решение основной акционер и владелец «Системы» Владимир Евтушенков, выступая на годовом собрании акционеров АФК в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

В материалах к годовому общему собранию акционеров, которое состоялось 29 июня, говорится, что господин Кочарян был включен в список кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров. Такое решение принял совет директоров общества 18 мая.

Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Выпущенный на свободу 18 мая после поручительства двух президентов Нагорного Карабаха, Роберт Кочарян 25 июня был вновь взят под стражу.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «В Армении участились аресты Роберта Кочаряна».