Мнучин и Силуанов поговорили «на ногах» на G20

Главы министерств финансов США и России Стивен Мнучин и Антон Силуанов провели встречу «на ногах» в рамках G20 в Осаке, сообщил журналистам замминистра российского ведомства Сергей Сторчак. Краткий диалог между министрами финансов, состоявшийся после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, длился не более трех минут.

«У них был контакт 3 минуты, Мнучин и Антон Германович (Силуанов.— “Ъ”) встречались "на ногах" по итогам беседы двух президентов»,— заявил господин Мнучин (цитата по ТАСС).

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе двухформатных переговоров в Осаке обсудили такие темы, как продление Договора СНВ-3, освобождение украинских моряков, торговые отношение, санкции, разоружение и стратегическую стабильность.

Подробнее об итогах президентской встречи в Японии читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».