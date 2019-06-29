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Правительство одобрило развитие системы поддержки экспорта малых и средних предприятий

Правительство одобрило законопроект о наделении Российского экспортного центра (РЭЦ) полномочиями контролировать региональные центры поддержки экспорта малых и средних предприятий (МСП). При этом распорядителем бюджетных средств остается Минэкономики, а Российский экспортный центр будет контролировать целевое расходование этих средств. Кроме того, предлагается наделить РЭЦ полномочиями по оценке соответствия центров поддержки экспорта установленным требованиям.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ направлен на развитие системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий, повышение качества оказываемых услуг и предоставление государственной поддержки экспортерам.

В сообщении на сайте правительства говорится, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании и 27 мая. Он будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

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