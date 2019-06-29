В Осаке Путин и Абэ вновь намерены обсудить заключение мирного договора

В ходе предстоящих двусторонних переговоров Россия и Япония намерены обсудить заключение мирного договора, заявили лидеры двух стран в начале встречи. Мирный договор между Москвой и Токио остается неподписанным с 1945 года из-за противоречий относительно территориальной принадлежности Курильских островов.

«Сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками. Также надеюсь на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в широких областях и по международным вопросам»,— сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале переговоров (цитата по ТАСС).

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что рад возможности поговорить по всему комплексу российско-японских отношений, «в том числе и по мирному договору».

В июне этого года на переговорах в японской столице стороны вновь не смогли прийти к общему знаменателю относительно формата и содержания возможного мирного договора. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, отражающего прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разных представлениях Москвы и Токио о мирном договоре читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».