Балтийскую таможню проверят после жалобы председателю СКР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку на Балтийской таможне после личного приема граждан в Петербурге, на котором один из обратившихся рассказал ему о том, что таможенники якобы требовали с него взятку за покровительство. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В частности, господин Бастрыкин дал задание подчиненным установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц таможни. Кроме этого, председатель СКР поручил проанализировать практику расследования должностных преступлений в этой сфере и сформулировать предложения по их совершенствованию.

Ранее “Ъ-СПб” писал о задержании в Петербурге замначальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни и его подчиненного по подозрению в получении взятки в размере около 1 млн рублей.