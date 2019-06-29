Путин заявил о необходимости восстанавливать отношения с Великобританией

Президент Владимир Путин считает, что России и Великобритании необходимо восстанавливать полноформатные отношения. Он отметил, что за это выступают и представители бизнеса из Великобритании, а задача политиков — «не мешать развитию нормальной ситуации, а лучше поддержать эти позитивные тенденции».

Комментируя слова премьер-министра Терезы Мэй о невозможности восстановления до отказа Москвы от агрессивной политики, господин Путин заверил, что у России «и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было». По его словам, обвинения российской стороны в агрессии являются «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы создать образ внешнего противника для решения внутриполитических вопросов. «Я сообщил ей позицию Российской Федерации по ряду проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях»,— добавил Владимир Путин.

Также российский президент уточнил, что Тереза Мэй «настроена жестко» по вопросу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать»,— считает господин Путин.

Резюмируя он сказал, что, по его мнению, встреча с госпожой Мэй была нужна, несмотря на ее уход с поста. «Она уходит, но она сегодня, во-первых, действующий глава правительства, во-вторых, это даже пускай маленький шаг, но позитивного характера, в нужном направлении. Он всегда даром не проходит»,— уверен российский президент.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Оба были госпитализированы и вскоре пошли на поправку. Юлию выписали в апреле, ее отца — в мае. Британские власти убеждены, что к инциденту причастна российская разведка. Москва свою причастность отрицает.

В июне 2019-го президент России предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей. На встрече с Владимиром Путиным в Осаке Тереза Мэй заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока «Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность».

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации — в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.