Трамп сообщил об обсуждении исключения Huawei из «черного списка» Минторга США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что вопрос исключения Huawei из «черного списка» Минторга обсуждается. На данный момент, как сообщает AP, США готовы разрешить американским компаниям продавать оборудование Huawei, если это не будет угрожать нацбезопасности Соединенных Штатов.

«Мы разрешим продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, которое не представляет большой угрозы для национальной безопасности»,— добавил господин Трамп.

Напомним, Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения в связи с якобы исходящей от Huawei угрозой информационным технологиям страны. В результате крупные американские IT-корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО. Huawei подала к США два иска.

Подробности — в публикации “Ъ” «Huawei воззвала к конституции США второй раз».