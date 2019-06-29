На Васильевском острове ограничено движение из-за киносъемок

В связи с проведением съемок художественного фильма «Вертинский» на Васильевском острове в Петербурге введены ограничения движения транспорта. Они будут действовать с 06:00 до 21:00 в субботу, 29 июня, и коснутся участков по 2-3 линии В.О. — от дома №11 до Университетской набережной, 4-5 линии В.О. — от дома №10 до Университетской набережной, Румянцевской площади — от Кадетской линии до 2-3 линии В.О., где движение будут приостанавливать, но не более, чем на 20 минут в течение каждого часа. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также на указанных участках будет временно запрещена парковка, уточнили в КРТИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за дорожных работ с 30 июня для проезда будут закрыты две полосы движения на участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры.