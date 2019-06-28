На северном участке КАД закроют для проезда две полосы из трех

Из-за дорожных работ с 30 июня для проезда будут закрыты две полосы движения на участке петербургской кольцевой автодороги между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке внутреннего кольца между развязками будет производится устранение колейности. На данном участке кольцевой автодороги всего три полосы движения, на время работ две из них будут закрыты. Ремонт продлится до 5 июля . Подрядчиком является ООО «Техносфера Инжиниринг».